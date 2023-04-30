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Спикер Госдумы Володин анонсировал парламентскую конференцию «Россия - Латинская Америка»

Ирэна Колесова
Политика
Спикер Госдумы Володин анонсировал парламентскую конференцию «Россия - Латинская Америка»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о проведении международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка» с 30 сентября по 2 октября, на которую будет приглашен спикер Национальной ассамблеи Кубы.

— С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка». Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию, — сказал Володин.

Об этом Володин заявил во время переговоров со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом. Делегация Госдумы уже находится на Кубе с официальным визитом.

Таким образом, российско-кубинские отношения продолжают развиваться во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную, передает РИА Новости.

С 17 по 21 апреля с личным визитом в странах Латинской Америки, в том числе на Кубе, находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он успел посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Отмечается, что министр иностранных дел РФ посетил данный регион с конкретной повесткой, которая нацелена на укрепление сотрудничества этих стран с Россией в политической, торгово-экономической и других сферах.

Госдума Сергей Лавров Вячеслав Володин
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