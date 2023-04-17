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Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу с 17 по 21 апреля

Юлия Курганова
В мире
Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу с 17 по 21 апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит несколько стран Латинской Америки — Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

— Главу внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа, включающая прием у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД, — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что министр иностранных дел РФ посетит данный регион с конкретной повесткой, которая нацелена на укрепление сотрудничества этих стран с Россией в политической, торгово-экономической, образовательной и других сферах.

Также во время переговоров будут обсуждаться вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН.

— Для нас Латинская Америка — это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым РФ намерена поддерживать динамичный диалог, развивать сотрудничество, не подверженное диктату извне, — подчеркнули в российском МИД.

Россия отреагирует на возможные попытки западных стран заняться угрозами и шантажом в Казахстане. С таким заявлением 11 апреля выступил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Сергей Лавров МИД РФ Куба Бразилия Венесуэла
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