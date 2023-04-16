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Bloomberg: Нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии может сорвать переизбрание Байдена

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии может сорвать переизбрание Байдена
Фото: whitehouse

Нефтяной альянс Российской Федерации и Саудовской Аравии может помешать переизбранию президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году. Об этом сказано в статье агентства Bloomberg.

По мнению авторов статьи, если в 2020 году Штаты выступили в роли «миротворца» в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, то сейчас Америка стала «мишенью» для участников альянса.

— Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании Байдена, — говорится в публикации.

Ранее ОПЕК+ решила сократить добычу нефти, сделав это уже во второй раз после того, как президент США прошлым летом прилетал в Саудовскую Аравию, пытаясь добиться ее увеличения, и это «только начало», считают журналисты.

— В сегодняшнем мире, в котором меняется состав геополитических альянсов, Саудовская Аравия уходит с орбиты США. Она устанавливает объемы добычи нефти по согласованию с РФ. Когда саудовцам захотелось понизить градус напряженности в отношениях со своим соперником по региону Ираном, они обратились за посредничеством к КНР, оставив Штаты наблюдать за процессом примирения со стороны. Влияние Запада на этот нефтяной картель оказалось на самом низком за несколько десятилетий уровне, — сделали выводы в статье.

В 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд хотел стать «хозяином нефтяного сектора». Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Абделя Азиза бен Сальман Аль Сауда.

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