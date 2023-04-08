Bloomberg: В 2020 году принц Саудовской Аравии хотел стать «хозяином нефтяного сектора»

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В 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд хотел стать «хозяином нефтяного сектора». Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Абделя Азиза бен Сальман Аль Сауда.

По его словам, в тот период Саудовская Аравия предложила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за пандемии коронавируса. Россия отказалась поддержать эту идею, предложив отложить рассмотрение вопроса.

После этого, по словам Аль Сауда, наследный принц призвал достичь максимальных производственных мощностей. Позднее сторонам все же удалось договориться о сокращении добычи нефти на один миллион баррелей в сутки.

— Это был не вопрос ценообразования, не вопрос прибыли или дохода. Скорее, это вопрос «быть или не быть»: кто будет хозяином этого сектора? — цитирует агентство Аль Сауда.

Несколько стран ОПЕК, а также Россия и Казахстан сократили добычу нефти. После этого мировые цены на топливо подскочили. Что это означает для России и по каким странам ударит решение ОПЕК, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, как решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразится на мировой экономике.