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Приметы и советы

Врач Соломатина рассказала об опасности злоупотребления фруктами в пожилом возрасте

Ирэна Колесова

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Еда
Общество
Врач Соломатина рассказала об опасности злоупотребления фруктами в пожилом возрасте
Фото: Unsplash

В случае проблем с углеводным обменом в пожилом возрасте, следует ограничить употребление фруктов из-за высокого содержания в них фруктозы. Об этом рассказала врач Елена Соломатина.

— Когда мы злоупотребляем фруктами, в организм поступает много фруктозы, которую печень пытается скомпенсировать. В конечном итоге орган перестает нормально выполнять свою функцию и развивается неалкогольный гепатоз, то есть ожирение печени, — сказала Соломатина «Москве 24».

Избыток фруктов в рационе приводит к повышенному содержанию фруктозы в организме, вызывая дополнительную нагрузку на печень. В результате, эта нагрузка может привести к неалкогольному гепатозу, или ожирению печени, предупреждает профессионал.

Врач также отмечает, что частое употребление фруктов может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, которые в целом подвержены аллергии. лучше всего употреблять не более одного или двух фруктов в сутки, подытожила специалист.

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