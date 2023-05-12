Черешня: польза, вред и кому опасно есть

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В России постепенно начинается сезон черешни. Многие с нетерпением ждут, когда смогут вдоволь наесться этой ягодой. «Вечерняя Москва» узнала у врача — эндокринолога-диетолога Натальи Лазуренко, как правильно есть черешню с пользой для здоровья.

Чем полезна и вредна черешня

По словам специалиста, черешня богата полезными веществами.

— Это неплохая ягодка. В ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы. Поэтому черешня полезна и не может нанести вред организму, — сказала она.

Однако эта ягода достаточно кислая, она содержит фруктовые кислоты, поэтому может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила диетолог. Поэтому ее лучше не есть тем пациентам, которые страдают от:

воспалительных заболеваний желудка;

двенадцатиперстной кишки;

тонкого кишечника;

дисбиоза;

обострения хронических заболеваний.

— Ягода может спровоцировать еще большее обострение и дать неприятную симптоматику. Например, боли в эпигастрии и нарушения, связанные с диспепсией, — уточнила Лазуренко.

При этом людям с сахарным диабетом можно есть черешню, но в небольшом количестве, считает медик.

— Диабетикам можно есть черешню, потому что она создает разнообразие в рационе. Самое главное — не навредить себе. Не нужно есть черешню в большом количестве. Ягода должна быть лакомством, — подчеркнула эндокринолог.

Как правильно есть черешню

Сезон черешни только начинается, ее нужно вводить в свой рацион постепенно, начинать с небольшого количества, посоветовала врач.

— Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150–200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведет себя организм. Если все хорошо, то можно оставлять ее в рационе, — объяснила Лазуренко.

Специалист подчеркнула, что нельзя заменять черешней полноценный прием пищи и есть ее поздно вечером.

— Важно помнить, что черешня — это углеводы. Я рекомендую есть ее в дневное время во время перекуса или как десерт к основному приему пищи, например к обеду. Также не стоит есть черешню после 19:00, — уточнила эндокринолог.

Можно ли поправиться от черешни

По словам диетолога, набрать вес можно из-за любой ягоды или фрукта, если употреблять их в больших количествах или заменять ими полноценный прием пищи.

— Этот несанкционированный большой объем углеводов будет поднимать уровень глюкозы и заставлять поджелудочную железу вырабатывать инсулин. Это приведет к нарушению углеводного обмена и набору веса. А также может усугубиться текущая проблема, которая связана с весом и обменом веществ, — предупредила Лазуренко.