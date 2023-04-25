Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать натуральную клубнику без антибиотиков

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В российской клубнике обнаружили содержание антибиотиков, которое в 20 раз превышает норму. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», опасно ли сейчас покупать эти ягоды и как выбрать натуральные.

По словам специалиста, сейчас в Москве опасно покупать клубнику, потому что ее сезон начнется не раньше, чем через месяц.

— Сезон клубники начинается в конце мая — начале июня в столице. Сейчас ее везут издалека. Для того чтобы клубника не портилась, ее обрабатывают в том числе антибиотиками, — отметила Соломатина.

Специалист подчеркнула, что употребление антибиотиков с продуктами питания в перспективе может быть опасно для здоровья.

— Это очень серьезная история. На данный момент ученые и врачи в шоке, потому что не знают, что нас ждет дальше. Человечество находится на потенциальной грани вымирания. У многих появилась антибиотикорезистентность. Мы привыкли сами себе назначать эти препараты при первых признаках простуды. Кроме того, огромное количество антибиотиков добавляют в продукты питания. Например, в молоко. Это недопустимо. В дальнейшем антибиотики не будут действовать, и человек может умереть от самых простых инфекций, — рассказала она.

Диетолог объяснила, на что нужно обратить внимание при покупке клубники, чтобы выбрать натуральный продукт.

— Антибиотики не пахнут и никак себя не проявляют. На глаз и на вкус их невозможно определить. Однако важно знать, что если клубнику продают не в сезон, значит, ее откуда-то привезли. Клубника быстро портится. Если она выглядит, как будто ее только вчера сорвали, а место сбора ее находится далеко, то в ней есть антибиотики, — сказала эксперт.

До этого Соломатина рассказала «ВМ», какие ошибки в питании могут привести к сахарному диабету. По ее словам, на данный момент мы едим в большей степени рафинированную еду. Например, хлеб, крупы, макароны. А сахар содержится везде, даже в тех продуктах, где его трудно найти. Нужно отказаться от вредных продуктов и перейти на здоровое питание, объяснила диетолог.