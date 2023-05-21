Как правильно выбрать черешню

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Если черешню везут из других стран, то обязательно обрабатывают химикатами, иначе она испортится во время транспортировки, а это может быть опасно для здоровья. Поэтому сезонная черешня несет меньше риска. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, существуют ранние и поздние сорта черешни. Однако настоящий сезон этой ягоды начинается в конце мая и заканчивается в июле.

— Если черешню везут не в сезон, то без обработки она начнет давать сок и гнить. Поэтому в любом случае самая полезная ягода будет только во время сезона сбора, — пояснила специалист.

Кроме того, нужно обратить внимание на внешний вид черешни, отметила диетолог. Плодоножки могут многое сказать о ягодах.

— Если плодоножки зеленые и свежие, то ягоду собрали недавно. А вялость и сухость говорят о том, что ягоды залежались, — предупредила Соломатина.

Ранее врач-эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пользе и вреде черешни для здоровья. По ее словам, в ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы. Это действительно полезная ягода. Однако она достаточно кислая, содержит фруктовые кислоты, поэтому может навредить людям с некоторыми заболеваниями.