Чем черешня отличается от вишни

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Черешня и вишня отличаются не только по внешним признакам, но и по содержанию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, черешня и вишня отличаются между собой по степени содержания органических кислот и сахаров.

— Черешня слаще и содержит больше сахара. Ее легко отличить по вкусу, — заметила диетолог.

Однако в состав обеих ягод входит натуральный мелатонин, отметила специалист.

— Это вещество вырабатывается у нас, когда мы засыпаем, и обеспечивает нам глубокий хороший сон. Оно способствует выработке ноотропного гормона, который реструктурирует наши поврежденные за день клетки. Мелатонин является мощным антиоксидантом, предотвращает рост сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также раннего старения, — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что вишня и черешня отличаются по внешнему виду.

— Как правило, вишня равномерно окрашена. Она бывает красной или более темной, объяснила эксперт. Кроме того, черешня созревает раньше вишни. Их сезоны не пересекаются, — добавила Соломатина.

А врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «ВМ», после какого времени опасно есть черешню.