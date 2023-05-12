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Эндокринолог Лазуренко назвала время, после которого опасно есть черешню

Анастасия Харламова
Евгений Силаев

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Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Эндокринолог Лазуренко назвала время, после которого опасно есть черешню
Фото: shutterstock

Сезон черешни только начался, поэтому ее нужно вводить в свой рацион постепенно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, сначала необходимо есть не более 200 граммов ягод. Перед употреблением черешню нужно помыть. После этого стоит проследить за реакцией организма. Если серьезных изменений не последовало, то ягоду можно оставить в рационе.

— Важно помнить, что черешня — это углеводы. Я рекомендую есть ее в дневное время во время перекуса или как десерт к основному приему пищи, например, к обеду. Также не стоит есть черешню после 19:00, — рассказала Лазуренко.

Кроме того, существует ряд продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок. Врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова рассказала «ВМ» с какой еды лучше начинать свой день. Она отметила, что завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, и не вся еда натощак несет пользу для человека. Лучше отдавать предпочтение пище, которая не раздражает желудок и не содержит в составе простых углеводов и сахара.

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