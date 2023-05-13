В Вашингтоне раскрыли последствия возможного дефолта в США

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Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак выразил мнение, какие последствия могут произойти, если в США действительно случится дефолт. По его словам, вокруг Соединенных Штатов может сразу же понизиться кредитный рейтинг.

— Припомним, что в том же 2011 году рейтинговые агентства, впечатленные драмой дебатов, понизили казавшийся непоколебимым ААА рейтинг до АА+. Собственно, именно этого можно ожидать и на сей раз, возможно, рейтинг будет пересмотрен на А+, если переговоры о поднятии потолка долга затянутся или же зайдут в тупик, — допустил инвестор ТАСС.

Эксперт предполагает, что развитие ситуации по этому плану сможет немного отрезвить США и, возможно, окажет положительное влияние на уровне мировой арены. Однако он добавил, что администрация США умеет сводить на нет подобные кризисные ситуации, поэтому возможно, ничего не произойдет.

США смогут оказывать военную помощь Украине даже в случае объявления дефолта, но только до конца финансового года. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он добавил, что США все еще задействуют выделенные средства и будут делать это и впредь.