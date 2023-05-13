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Ефимов: На площадке «Руднево» будут производить оборудование для отбора металлов на переработку

Евгений Силаев
Город
Ефимов: На площадке «Руднево» будут производить оборудование для отбора металлов на переработку
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Хартия» начала производство оборудования для отбора возобновляемых источников сырья в тестовом режиме. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новая компания выпускает оборудование для отбора возобновляемых источников, которое позволяет возвращать в оборот и повторно использовать тысячи тонн металлов в год. Общие инвестиции в проект превысят 170 миллионов рублей, на производстве будут созданы 38 рабочих мест, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в будущем компания сможет получить статус резидента ОЭЗ. Это позволит ей обнулить налоги на землю, имущество, транспорт, а также в 10 раз снизить налог на прибыль.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что производство ведется в корпусе № 15 на площади в 1,1 тысячи квадратных метров. В данный момент на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) ранее подписал три контракта со строительными компаниями из Узбекистана о поставке собственной продукции. Отмечается, что выход на международный рынок позволит увеличить количество рабочих мест на предприятии.

Производство Владимир Ефимов технополис «Москва»
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