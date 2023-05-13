Заммэра Сергунина рассказала о консультациях московских экспортеров с торгпредами России

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Почти тысяча московских бизнесменов проконсультировались с торговыми представителями России в других странах за два года. Столичные компании получили возможность задать вопросы о востребованных товарах, актуальных нишах, сертификации и других тонкостях работы в конкретных государствах. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Серия онлайн-встреч «Час с торговым представителем РФ» была запущена еще в 2021 году Московским экспортным центром. С тех пор состоялось уже более 50 конференций в онлайн-формате.

— Столичные предприниматели пообщались с торгпредами России в Турции, Сербии, Аргентине, Пакистане, Перу, Алжире, Индонезии, на Кубе и в других странах. Консультации получили представители около тысячи компаний, — отметила представитель мэрии.

На весь экран 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы На весь экран 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники заранее готовят интересующие их вопросы по экспорту в определенный регион, затем их направляют в торговое представительство, где детально прорабатывают ответы. Подобный подход позволяет участникам мероприятий получать полезную информацию о потребительских предпочтениях в интересующей стране.

В конце апреля Наталья Сергунина рассказала, как индийские туроператоры познакомились с возможностями Москвы в качестве перспективного направления для делового туризма.