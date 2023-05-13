«Осваиваются и знакомятся с соседями»: капибары Московского зоопарка вернулись в уличный вольер

Фото: пресс-служба зоопарка

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Капибары Кузьма и Малая из Московского зоопарка вновь вышли в уличный вольер. До этого животные проводили холодные деньки в зимнем теплом помещении. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

По словам сотрудников зоосада, сейчас Кузьма и Малая заново привыкают к территории и знакомятся со своими соседями — викуньей Викой и ламой Варей. Для животных, которых также называют водосвинками, заранее подготовили ров в вольере. Животные с удовольствием в нем купаются и проводят много времени плавая.

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На тренировках капибар угощают кукурузой в небольших количествах. Также они питаются четырьмя видами салата, яблоками, грушами, киви, бананами, морковью, свеклой, тыквой и другими вкусными лакомствами.

Посетителей предупредили, что капибары выходят на улицу при температуре не ниже 10 градусов тепла. Они любят прогуливаться в небольшом огражденном садике в левой части вольера.

— Зоологи регулярно проводят с капибарами тренинги, которые доступны для обозрения посетителям. Водосвинок деликатно приучают к взвешиваниям, ветеринарным осмотрам, а также приглашают их следовать за сотрудниками, — передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

В начале мая в Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Вместе с переездом у птиц также начинается период ухаживания самцов за самками.