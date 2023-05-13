С начала 2023 года в Зеленограде ликвидировали 33 объекта самостроя

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В первом квартале 2023 года в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) специалисты ликвидировали 33 объекта самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Иван Бобров.

Отмечается, что специалисты исследовали более 330 гектаров земельных участков. Кроме того, было выявлено 88 нарушений использования земли.

— Среди обнаруженных нарушений специалисты зафиксировали 186 объектов самовольного строительства общей площадью более 9,2 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту демонтировано 33 самостроя площадью почти 790 квадратных метров — это вдвое превышает количество ликвидированных объектов за аналогичный период прошлого года, — рассказал Бобров.

Он добавил, что в Зеленограде было обнаружено 22 ветхих здания, три из которых уже отремонтированы. По остальным объектам ведется составление планов и дорожных карт восстановления.

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