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С начала 2023 года в Зеленограде ликвидировали 33 объекта самостроя

Евгений Силаев
Город
С начала 2023 года в Зеленограде ликвидировали 33 объекта самостроя
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В первом квартале 2023 года в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) специалисты ликвидировали 33 объекта самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Иван Бобров.

Отмечается, что специалисты исследовали более 330 гектаров земельных участков. Кроме того, было выявлено 88 нарушений использования земли.

— Среди обнаруженных нарушений специалисты зафиксировали 186 объектов самовольного строительства общей площадью более 9,2 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту демонтировано 33 самостроя площадью почти 790 квадратных метров — это вдвое превышает количество ликвидированных объектов за аналогичный период прошлого года, — рассказал Бобров.

Он добавил, что в Зеленограде было обнаружено 22 ветхих здания, три из которых уже отремонтированы. По остальным объектам ведется составление планов и дорожных карт восстановления.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Снос Самострой Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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