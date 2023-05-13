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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Полина Пашкина
Общество
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

На 77-м году жизни не стало президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

— Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался, — передает слова Игнатенко ТАСС.

Эдуарда Сагалаева называли одним из создателей современного российского телевидения. Он участвовал в создании новых каналов и Национальной ассоциации телевещателей.

В 1975 году Сагалаев пришел на Центральное телевидение, где быстро стал одним из самых интересных ведущих и заместителем главного редактора молодежной редакции ЦТ. Затем он служил главным редактором программы «Время».

Также под руководством Сагалаева вышли одна из первых передач для подростков «12 этаж» и программа «Взгляд».

Эдуард Сагалаев являлся доктором политических наук, профессором, членом Академии российского телевидения, членом Международной Академии Телевизионных Искусств и Наук, членом Международной академии информатизации. Также он был преставлен ко множеству премий и наград.

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