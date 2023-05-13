Движение по внешней стороне Садового кольца открыли после мотопарада

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве открыли после временных ограничений, введенных из-за мотопарада. Об это сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 мая.

— Движение по внешней стороне Садового кольца открыто, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Москве в субботу, 13 мая, прошел на Садовом кольце от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон» мотофестиваль. В связи с этим движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто.

Также из-за мероприятия до 15:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой. На ней и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой до 21:00 будет запрещена парковка.