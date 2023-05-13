Движение по внешней стороне Садового кольца перекроют в субботу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве в субботу, 13 мая, состоится мотопарад в честь открытия сезона. Его проведут на Садовом кольце — от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон». В связи с этим движение по внешней стороне Садового кольца будет перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Само мероприятие начнется в 12:00 на проспекте Академика Сахарова. Все желающие мотоциклисты смогут присоединиться к празднику по мере прибытия на площадку. Парад завершится у парка «Музеон», где гостей будет ждать водное представление, мотошоу, концерт и розыгрыш мотоцикла.

В связи с проведением мероприятия до 15:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой. На ней и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой до 21:00 будет запрещена парковка.

— После прохождения колонны движение будет сразу открыто, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участие в мотофестивале примет 21 клуб. Они провели жеребьевку, чтобы определить, в каком порядке поедут на параде. Остальные мотоклубы смогут выходить на старт по мере прибытия на площадку.

В столице стартовал новый мотосезон, в ходе которого более 250 патрульных ежедневно будут нести службу.