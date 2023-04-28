Жеребьевку клубов провели в преддверии Мотофестиваля в мотошколе «Мосгортранс»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В мотошколе «Мосгортранс» в преддверии Московского мотофестиваля состоялась жеребьевка клубов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Участие в жеребьевке принял 21 мотоклуб. Участники определили, в каком порядке они поедут на фестивале 13 мая. Остальные мотоклубы смогут выходить на старт по мере прибытия на площадку.

— Ждем всех на нашем празднике, стартуем на проспекте Академика Сахарова. Московский мотофестиваль — это не просто добрая традиция, но и возможность обратить внимание других участников движения, что начался мотосезон, нужно быть предельно внимательными на дорогах, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Программа мотофестиваля не ограничится только заездом. Так, для гостей и участников подготовят выступления байкеров, музыкальных групп и артистов, водное представление, исполнение трюков и розыгрыш мотоцикла.