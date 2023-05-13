Собянин: Почти 350 стартапов помогают московским учащимся в освоении новых знаний

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Правительство столицы продолжает поддержку передовых технологий и проводит активную работу по внедрению разработок в сферу образования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 13 мая.

— Сегодня в городе работают 349 стартапов и 83 технологические компании, чьи разработки используют учащиеся для освоения новых знаний. Больше 100 из них — участники проектов Агентства инноваций Москвы, которое помогает пройти путь от идеи до внедрения, — отметил глава города.

Также Собянин назвал некоторые из самых перспективных проектов. К таковым относится «Робоход», представляющий собой конструктор для создания роботов по специально разработанной методике. Изготовленные учениками изобретения становятся участниками фестивалей и учебных программ.

Кроме того, мэр рассказал о цифровом наставнике под названием «Аватар», который помогает усваивать различные навыки. Его алгоритмы считывают на основе мимики человека и других критериев успешность пройденного урока и в случае затруднений упрощают подачу материала.

Среди прочих Собянин выделил проект XR-Clinic, являющийся инновационной разработкой для обучения медицинских специалистов и студентов. В виртуальной среде симуляции система моделирует ситуации для отработки профессиональных навыков без риска для пациентов, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

Говоря о развитии технологий, Сергей Собянин также рассказал о выходе на зарубежные рынки столичных IT-компаний, а развитие этого направления осуществляется при поддержке Московского экспортного центра.