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Сергей Собянин: Более 500 столичных IT-компаний вышли на зарубежные рынки при поддержке города

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: Более 500 столичных IT-компаний вышли на зарубежные рынки при поддержке города
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичные IT-компании выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С начала работы в 2017 году МЭЦ поддержал больше 500 столичных IT-предприятий, экспортирующих программное обеспечение, сервисы для цифровизации услуг и оборудование, — сказал он.

По словам главы города, их разработки покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах. Например, компания Mainslab успешно продвигает сервис для страховых компаний. Искусственный интеллект дает возможность обнаружить завышения в медицинских счетах и рассчитать ущерб в ДТП по фото, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне мэр рассказал, что в столичном сервисе «Банк технологий» уже больше 400 инновационных разработок. Лучшие разработки размещаются в реестре, и любая промышленная компания может бесплатно выбрать подходящие: к примеру, в РХТУ имени Д. И. Менделеева изобрели накопитель электроэнергии для электробусов.

Столичная компания «МосИТЛаб» с 2022 года представила десять собственных разработок в реестре «Банк технологий». В частности, реестр пополнили системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии и многое другое.

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