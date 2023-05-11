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Сергей Собянин сообщил о росте популярности столичного «Банка технологий»

Араз Салехов
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Сергей Собянин сообщил о росте популярности столичного «Банка технологий»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столичном сервисе «Банк технологий» уже больше 400 инновационных разработок. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В сентябре 2020-го мы запустили сервис «Банк технологий» — реестр новейших технологических решений для промышленности. Он помогает бизнесу повысить производительность и качество продукции, — сказал он.

Лучшие разработки размещаются в реестре, и любая промышленная компания может бесплатно выбрать подходящие: к примеру, в РХТУ имени Д.И. Менделеева изобрели накопитель электроэнергии для электробусов. Он позволяет сократить время заряда транспорта и запасти больше энергии, чтобы дольше быть на ходу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что действующая в столице широкая программа поддержки столичных предприятий в сфере научных исследований и разработок демонстрирует свою эффективность. По ее словам, поддержка развития научных исследований и разработок дает долговременный эффект в будущем.

26 апреля столичная компания «МосИТЛаб» представила систему для эффективно планирования загрузки производственных мощностей. Новая IT-система не только собирает и анализирует данные производства, но и позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы предприятия.

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