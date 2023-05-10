Людмила Гусева: Поддержка наукоемких производств в Москве дает долговременный эффект

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Действующая в столице широкая программа поддержки столичных предприятий в сфере научных исследований и разработок демонстрирует свою эффективность. Об этом в среду, 10 мая, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В Москве под руководством мэра столицы Сергея Собянина развернута целая система, которая работает на задачи импортозамещения, наращивания технологического суверенитета, — пояснила она.

Парламентарий считает, что поддержка развития научных исследований и разработок дает долговременный эффект в будущем: так, за первые два месяца этого года предприятия заработали 65,4 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Собянин рассказал, что грантовую поддержку получили уже 150 компаний. В числе получателей поддержки, например, оказалась компания «СпецАвтоИнжиниринг». Предприятие производит электромобили, батарейные блоки и зарядные станции.

Кроме того, московская промышленность за первые три месяца 2023 года увеличила объем производства почти на шесть процентов. В городе действует свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек.