Собянин рассказал о росте объема производства московской промышленности

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Московская промышленность за первые три месяца 2023 года увеличила объем производства почти на шесть процентов. Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В городе выпускают лекарства и медизделия, стройматериалы, оптические кабели, лифты и многое другое, — сказал он.

Активное развитие промышленности происходит благодаря антикризисным инструментам столичных властей. Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что в городе действует свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек.

Кроме того, в столице реализуют программу поддержки компаний, занимающихся производством уникального медицинского и промышленного оборудования. Они получают гранты, заявку на которые можно оставить до 1 июня.

Мэр рассказал, что развитие научных исследований и разработок — одно из важных направлений для импортозамещения в столице. В частности, столичные власти выдают компаниям субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, а также гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции.