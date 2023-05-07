Сергей Собянин рассказал об уникальных столичных разработках, запатентованных при поддержке города

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице реализуют программу поддержки компаний, занимающихся производством уникального медицинского и промышленного оборудования. Они получают гранты, заявку на которые можно оставить до 1 июня. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, грантовую поддержку получили уже 150 компаний.

— Многих заинтересовала новая мера помощи, которая компенсирует расходы на получение патента на полезные модели и изобретения. Из-за высокого спроса даже несколько раз продлевали прием заявок, — рассказал Сергей Собянин.

В числе получателей поддержки, например, оказалась компания «СпецАвтоИнжиниринг». Предприятие производит электромобили, батарейные блоки и зарядные станции. Оно получило грант на патент на литиево-титанатную аккумуляторную батарею, которая будет применяться в электродвигателях моторных вагонов.

Еще одно предприятие получило грант на патентование комплексной оздоровительной установки для проведения лечебно-профилактических процедур. Разработка компании «Экономические электрорешения» оказалась востребованной в реабилитационных и физиотерапевтических центрах, отметил Собянин в Telegram-канале.

Столичные предприятия сферы научных исследований и разработок за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть, рассказал Сергей Собянин.