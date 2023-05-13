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Сбившего в Мытищах подростка на пешеходном переходе полицейского заключили под стражу

Евгений Жуков
Происшествия
Сбившего в Мытищах подростка на пешеходном переходе полицейского заключили под стражу
Фото: moscow-live

Полицейского, сбившего подростка на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах, заключили под стражу до 12 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 13 мая.

По словам собеседницы «ВМ», в ходе допроса обвиняемый в полном объеме признал вину в содеянном. На текущий момент специалисты продолжают проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 мая. Полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил девушку 2006 года рождения на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия».

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