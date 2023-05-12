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Пьяный полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье
Фото: shutterstock
Московская область, Мытищи, улица Сукромка Карта всех событий

В подмосковных Мытищах полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил девочку 2006 года рождения на пешеходном переходе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 12 мая.

По ее словам, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сукромка в районе девяти вечера в четверг, 11 мая. Сотрудник полиции ехал на машине марки Kia Rio и не снизил скорость перед переходом, в результате чего сбил подростка. Мужчина не оказал помощь и скрылся с места происшествия. Девушку госпитализировали с различными травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия». Подозреваемого задержали. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.

Другое ДТП произошло в Одинцово. На 30-м километре Минского шоссе бывший футболист подмосковных «Химок» Александр Каракин не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате спортсмен был госпитализирован с множественными травмами. Позже, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице.

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