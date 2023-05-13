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Провокаторы опасных болезней: диетолог Гинзбург назвал пять продуктов, которые вызывают воспаление

Иссалина Аюпова

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Общество
5 продуктов, которые вызывают воспаление
Фото: Unsplash

Некоторые продукты являются «кнопкой активизации» воспалительных процессов, которые могут привести к серьезным заболеваниям у человека. О том, какие продукты и почему вызывают воспаление в организме, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, воспаление в организме — постоянный процесс, который человек может только снизить или повысить. Повышают его провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде.

Диетолог перечислил основные из таких продуктов.

  • Сахар и сахаросодержащие продукты

Он отметил: чем больше в рационе сахара, тем выше риски появления заболеваний ЖКТ, которые активируют воспаление в организме.

  • Изделия с высоким гликемическим индексом

— Это не сахар в чистом виде, но продукты, при расщеплении которых сахар образуется внутри организма, — уточнил Гинзбург. — К ним относятся белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель.

  • Трансжиры

Среди них диетолог выделил продукты с большим содержанием маргарина — чипсы, кондитерские изделия, фастфуд, соусы, хлебобулочная продукция или жареные продукты.

  • Красное и переработанное мясо

— Почти любые продукты глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбасы — прим. «ВМ») способны вызвать внутренние воспаления, потому что в них содержится много насыщенного жира, — пояснил врач.

  • Растительные масла

Переизбыток полиненасыщенных жирных кислот провоцирует воспаление в организме, рассказал специалист. Среди таких продуктов он выделил подсолнечное, соевое и кукурузное масла, если употреблять их в большом количестве.

Гинзбург рассказал, что постоянное воспаление в организме может вызвать серьезные заболевания. Среди них:

  • атеросклероз;
  • опухоли;
  • диабет;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • воспаление соединительных тканей (системная красная волчанка).
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