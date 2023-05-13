Редкого зеленого дятла обнаружили в районе реки Алешинки

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Редкий зеленый дятел был обнаружен в районе реки Алешинки. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский». Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Недалеко от реки Алешинки, на территории природного комплекса № 178, заметили зеленого дятла. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией, как, вероятно, исчезнувший вид.

Пернатый своими размерами немного уступает галке. На передней части головы птицы — черная маска. Также дятел имеет характерные усы: у самки черные, у самца — красные с черной окантовкой. В оперении преобладает тускло-зеленый цвет, в полете заметно яркое желто-зеленое надхвостье. Птицы предпочитают питаться муравьями и их личинками, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столицу вернулись все перелетные птицы после зимовки. В этом году такое произошло раньше планируемого времени. На природных территориях Москвы специалисты увидели чечевицу, которая обычно прилетает позже всех.