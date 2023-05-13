Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Все перелетные птицы вернулись после зимовки в Москву

Виктория Родимкина
Город
Все перелетные птицы вернулись после зимовки в Москву
Фото: shutterstock

В столицу вернулись все перелетные птицы после зимовки, в этом году такое произошло раньше планируемого времени, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в субботу, 13 мая.

В департаменте отметили, что на природных территориях города специалисты увидели чечевицу, которая обычно прилетает позже всех.

— На сегодняшний день в столицу вернулись все перелетные птицы. В этом году пернатые возвращались раньше срока, — сказали в пресс-службе.

В столицу также вернулись после зимовки обыкновенные кукушки.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды спасли желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы. Об обессилевшей птице сообщили горожане.

Птицы Москва весна
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте