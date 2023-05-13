Все перелетные птицы вернулись после зимовки в Москву

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В столицу вернулись все перелетные птицы после зимовки, в этом году такое произошло раньше планируемого времени, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в субботу, 13 мая.

В департаменте отметили, что на природных территориях города специалисты увидели чечевицу, которая обычно прилетает позже всех.

— На сегодняшний день в столицу вернулись все перелетные птицы. В этом году пернатые возвращались раньше срока, — сказали в пресс-службе.

В столицу также вернулись после зимовки обыкновенные кукушки.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды спасли желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы. Об обессилевшей птице сообщили горожане.