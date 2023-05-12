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Обыкновенные кукушки вернулись в Москву после зимовки

Евгений Силаев
Город
Обыкновенные кукушки вернулись в Москву после зимовки
Фото: pixabay.com

Обыкновенные кукушки последними из перелетных птиц вернулись в Москву после зимовки. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

В частности, пение кукушки услышали в парке «Кузьминки-Люблино». Отмечается, что птица занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости.

— Стоит отметить, что кукует только самец кукушки. Первые дни кукование короткое. Голос самки представляет собой резкую звонкую трель: «плип-плип-плип-плип», — пишет Telegram-канал «Мосприрода».

На природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Отмечается, что специалисты обнаружили три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

В конце апреля желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы, обнаружили в Западном административном округе столицы. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды предположили, что причиной такого состояния птицы стал голод или удар о какое-либо препятствие.

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