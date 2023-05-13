Специалисты обновят дорожное покрытие на Профсоюзной улице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице в Юго-Западном административном округе столицы. Об этом в субботу, 13 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Планируем отремонтировать в общей сложности более 330 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении улицы. Ремонт завершим в середине июля, — отметил заммэра.

Он также добавил, что в последний раз аналогичные работы в данном районе проводились в 2017 году. За прошедшее время уже успела образоваться «колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения».

После окончания работ по замене покрытия специалисты нанесут новую дорожную разметку. Укладка нового асфальта будет проходить преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

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Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Планируется, что она появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.