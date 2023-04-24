Столичные службы начали обновлять дорожную разметку

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Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха, — отметил он.

Планируется, что новая разметка появится на более чем четырех тысячах дорожных объектах, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров. В общей сложности разметят свыше 78 тысяч стрел направления движения, 23 тысячи наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более девяти тысяч знаков «Осторожно, дети» и около 300 «вафельниц».

Также специалисты приступили к текущему ремонту дорог в столице, всего планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Самые масштабные работы планируется провести на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзной, Нижегородской и Беговой, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.

Кроме того, более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице. Каждый расчет состоит из трех специалистов Комплекса городского хозяйства и одной поливомоечной машины.