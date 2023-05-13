Настоятеля Храма Иерофея в Петербурге поместили под домашний арест за попытку похищения

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест настоятеля Храма Иерофея Василия Бойко, которого подозревают в организации и попытке похищения человека. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подозреваемый был помещен под арест, согласно статье УК РФ «Похищение человека», до 11 июля 2023 года.

По данным следствия, Бойко полагал, что мужчина, которого он собирался похитить, был заинтересован в его отстранении от богослужений. Священник задумал похищение, поскольку планировал, что после этого сможет договориться с мужчиной. Исполнителям подозреваемый был готов заплатить 60 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.

Недавно стало известно об еще одном уголовном деле, возбужденном в отношении священнослужителя. Так, 22-летний священник неканонической религиозной организации «Митрополия Православной кафолической церкви» был задержан по подозрению в растлении несовершеннолетних. Откуда этот священник, что это за церковь и что происходило за ее стенами — в материале «Вечерней Москвы».