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«Спартак» сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ

Евгений Жуков
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На стадионе «Арена Химки» в субботу, 13 мая, подошел к концу матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Спортсмены футбольного клуба «Химки» сыграли вничью с московским «Спартаком» со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет открыл футболист «Химок» Резиуан Мирзов. На 56-й минуте форвард московской команды Александр Соболев сравнял счет.

Таким образом, «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата РФ, набрав 50 очков. «Химки» же на данный момент располагаются на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов.

Подмосковная команда сейчас находится в зоне вылета из чемпионата. Лидирующую строчку списка при этом занимает «Зенит».

При этом клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

7 мая футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над столичном «Торпедо» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

ФК «Спартак» РПЛ (Российская премьер-лига) ФК «Химки»
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