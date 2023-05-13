Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около семи тысяч человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы

Евгений Жуков
Город
Около семи тысяч человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Почти семь тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На сегодняшний день МАЦ — уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Он является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, — отметил представитель мэрии.

За 20 лет службы специалисты МАЦ в совместной работе со специалистами Московского центра медицины катастроф госпитализировали порядка семи тысяч человек, а также ликвидировали свыше 200 сложных пожаров.

Бирюков подчеркнул, что сегодня в центре работают более 350 человек, — это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры, в распоряжении которых находятся 11 санитарных и пожарных вертолетов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, Петр Бирюков рассказал о прошедших 5 мая в Москве пожарно-тактических учениях по ликвидации возгорания в высотном здании.

Петр Бирюков Москва Спасатели
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте