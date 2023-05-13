Около семи тысяч человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Почти семь тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На сегодняшний день МАЦ — уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Он является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, — отметил представитель мэрии.

За 20 лет службы специалисты МАЦ в совместной работе со специалистами Московского центра медицины катастроф госпитализировали порядка семи тысяч человек, а также ликвидировали свыше 200 сложных пожаров.

Бирюков подчеркнул, что сегодня в центре работают более 350 человек, — это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры, в распоряжении которых находятся 11 санитарных и пожарных вертолетов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, Петр Бирюков рассказал о прошедших 5 мая в Москве пожарно-тактических учениях по ликвидации возгорания в высотном здании.