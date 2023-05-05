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Плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании прошли в Москве

Араз Салехов
Город
Плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании прошли в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице прошли пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработали действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, — сказал он.

В ходе учений были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники, в том числе телескопические подъемники и установки пожаротушения. Так, пожарные и спасатели совместно с представителями городских служб отработали действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, а также оперативной эвакуации людей.

Кроме того, Петр Бирюков рассказал, что к патрулированию столицы приступили мотогруппы спасателей. В этом сезоне к работе были подготовлены 165 специалистов. К новому сезону специалисты готовились около трех месяцев.

Также водолазы Московской городской поисково-спасательной службы исследовали водоемы, расположенные в 13 зонах отдыха. Отмечается, что в мае специалисты проведут повторную очистку, в ходе которой извлекут в том числе мелкий мусор.

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