Специалисты МосгорБТИ помогли 52 жителям столицы перевести садовые дома в статус жилых

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Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) помогли 52 жителям столицы перевести садовые дома в статус жилых. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Изменение статуса «садового» дома на «жилой» предполагает целый ряд преимуществ. Например, в такой постройки можно прописаться, получить налоговый вычет за его покупку и погашение процентов по ипотеке, а также оплачивать электроэнергию по более выгодному тарифу.

— По закону садовый дом может быть признан жилым, а жилой — садовым. В Москве эта процедура проводится по решению префектуры административного округа, которое принимается на основе заключения окружной межведомственной комиссии, — заявил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Однако не все садовые дома могут быть переведены в жилые. Сперва сотрудники учреждения должны проверить возможность перевода и изучить местоположение объекта. После этого специалистом разрабатывается заключение по обследованию технического состояния объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Гаман рассказал, что самым востребованным документом, который горожане заказывали в МосгорБТИ с начала года, стал поэтажный план и экспликация. При этом чаще всего в бюро обращаются физические лица, на втором месте — столичные компании и учреждения.