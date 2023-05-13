Экс-разведчик Риттер заявил о фактическом установлении нацистского режима на Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса. Такой вывод сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
— Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления, — заявил американский офицер.
Риттер также добавил, что действующее военно-политическое руководство Украины одобряет удары по местности, где находятся магазины, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Спикер обратил внимание на то, что речь идет об осознанных обстрелах, поскольку украинские подразделения располагают не только вооружением блока НАТО, но и данными американской разведки.
Шестеро детей оказались ранены во время серьезного ракетного удара, который по Луганску нанесли Вооруженные силы Украины. С таким сообщением выступил временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он отметил, что всем пострадавшим оказывалась помощь.