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На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса. Такой вывод сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

— Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления, — заявил американский офицер.

Риттер также добавил, что действующее военно-политическое руководство Украины одобряет удары по местности, где находятся магазины, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Спикер обратил внимание на то, что речь идет об осознанных обстрелах, поскольку украинские подразделения располагают не только вооружением блока НАТО, но и данными американской разведки.

Шестеро детей оказались ранены во время серьезного ракетного удара, который по Луганску нанесли Вооруженные силы Украины. С таким сообщением выступил временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он отметил, что всем пострадавшим оказывалась помощь.