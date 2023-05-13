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Человек пострадал во время стрельбы на кладбище в Орехово-Зуевском городском округе

Евгений Жуков
Происшествия
Человек пострадал во время стрельбы на кладбище в Орехово-Зуевском городском округе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На кладбище в Орехово-Зуевском городском округе произошла стрельба из неустановленного оружия, в результате чего пострадал один человек. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне стало известно о поступлении мужчины 1980 года рождения с травмами в одно из медицинских учреждений Орехово-Зуевского городского округа. Следствием было установлено, что неизвестные устроили стрельбу из неизвестного на данный момент оружия на территории одного из кладбищ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на поиск и задержание подозреваемых, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в столице ранним утром 5 мая неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции. Оперативники приехали на вызов на Профсоюзную улицу. Там злоумышленники попробовали вскрыть банкомат, но сработала система сигнализации.

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