Зеленский отверг инициативы Ватикана и заявил, что Киев не нуждается в посредниках

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу, 13 мая, инициативы Ватикана по урегулированию кризиса, заявил, что его страна не нуждается в посредниках.

Политик выразил мнение, что урегулирование текущего конфликта должно строиться исключительно по формуле, которую выдвигает украинская сторона.

— При всем уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир, — отметил украинский лидер.

Тогда у Зеленского спросили, будет ли он говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. На это глава украинского государства ответил, что говорить с российским президентом ему не о чем, передает ТАСС.

Сегодня Владимир Зеленский встречался со многими высокопоставленными людьми Италии. В частности, у него состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, после беседы с которой от заявил о появлении «очень важных решений по защите неба» Украины.

В рамках этого же рабочего визита в Италию Зеленский встретился с президентом Серджо Маттарелла. Он поблагодарил его за «последовательную позицию по поддержке Украины».