Зеленский в Риме заявил о наличии «очень важных решений» по защите неба

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Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме в субботу, 13 мая, заявил, что «есть очень важные решения по защите неба». Однако о чем конкретно идет речь, украинский лидер не уточнил.

— Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности, в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба, — сказал он.

Зеленский и Мелони в ходе встречи обсудили сотрудничество двух стран, а также реализацию «формулы мира», поддержку на пути вступления Украины в Евросоюз и партнерство с Североатлантическим альянсом.

Кроме того, Зеленский встретился с президентом Серджо Маттарелла. Он поблагодарил его за «последовательную позицию по поддержке Украины» и военную помощь.

Ко всему прочему президент Украины получил аудиенцию у Папы римского Франциска. Понтифик подарил ему бронзовую оливковую ветвь — символ мира, а Зеленский в свою очередь ответил подарком в виде богородичных икон, передает РБК.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая. Предположительно, его встретит канцлер Германии Олаф Шольц с воинскими почестями.

О том, что украинский президент может приехать в Германию, впервые сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ 9 апреля. Уточняется, что это будет первый визит Зеленского в Германию с начала спецоперации.