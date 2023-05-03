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СМИ: Зеленский приедет в Берлин на вручение Премии Карла Великого 13 мая

Лейла Алиева
В мире
СМИ: Зеленский приедет в Берлин на вручение Премии Карла Великого 13 мая
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин в пятницу, 13 мая, на вручение Премии Карла Великого. Об этом сообщает Tagesspiegel.

— Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин, — говорится в материале.

Планируется, что 14 мая украинского лидера встретит канцлер Германии Олаф Шольц с воинскими почестями. После этого Зеленский отправится на вертолете в Ахен, где ему вручат премию за вклад в объединение Европы, передает РИА Новости.

О том, что украинский президент может приехать в Германию, впервые сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ 9 апреля. Уточняется, что это будет первый визит Зеленского в Германию с начала спецоперации.

Комментируя данное сообщение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немцы будут награждать «неонациста Зеленского за братоубийственную бойню».

В свою очередь читатели немецкой газеты Bild пришли в ужас от идеи наградить президента Украины Международной премией имени Карла Великого.

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