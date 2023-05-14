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Серия мощных взрывов прогремела в украинском Тернополе

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Тернополе
Фото: Pixabay

Серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе, сообщил в воскресенье, 14 мая, глава Тернопольского областного совета Михаил Головко.

— По предварительным данным, есть прилет в промзону Тернополя, — заявил он.

Кроме того, очевидцы сообщают о работе систем ПВО в окрестностях Киева. Взрывы были также слышны в находящемся под контролем украинской армии Херсоне.

Воздушная тревога объявлена во всех регионах страны, кроме Днепропетровской области и подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, передает ТАСС.

Вооруженные силы России провели ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.

На объекты в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях были направлены беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Также взрывы раздались в Славянско-Краматорской агломерации, где ВСУ разместили свои резервы и склады с вооружением.

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