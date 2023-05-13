RusVesna: ВС России провели ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России провели ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких регионах страны. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В частности, на объекты в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях были направлены беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Серия взрывов произошла в Киевской, Хмельницкой и Львовской областях.

Сигналы тревоги в ночь на субботу прозвучали в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Также взрывы раздались в Славянско-Краматорской агломерации, где ВСУ разместили свои резервы и склады с вооружением, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в четверг, 11 мая, провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Подразделениями противника было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ были отражены.