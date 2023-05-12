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Минобороны: ВСУ провели наступательные действия на Соледарском направлении 11 мая

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны: ВСУ провели наступательные действия на Соледарском направлении 11 мая
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне в четверг, 11 мая, провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Уточняется, что протяженность линии боевого соприкосновения составила более 95 километров.

— Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены, — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что прорывы обороны российских войск не были допущены, передает РИА Новости.

Накануне распространились заявления о якобы «прорывах обороны» на разных линиях боевого соприкосновения. Они не соответствовали действительности, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

До этого в Минобороны опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд.

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