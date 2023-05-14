Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минкульт решил передать гробницу Александра Невского из Эрмитажа церкви

Евгений Белоусов
Общество
Минкульт решил передать гробницу Александра Невского из Эрмитажа церкви
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Министерство культуры РФ приняло решение передать гробницу Александра Невского, хранящуюся в Эрмитаже, Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что сам договор о передаче сейчас находится на стадии окончательного оформления. В епархии также подтвердили, что рака уже готовится к передаче, передает ТАСС.

Рака Александра Невского до 1922 года хранился в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Однако гробница была вскрыта по распоряжению советской власти. Мощи Александра Невского тогда передали в Государственный музей истории религии и атеизма, откуда в 1989 году они были возвращены церкви.

В мае 1922 года мемориальный комплекс раки был передан в Эрмитаж. После власти склонялись к переплавке гробница, однако ее отстояли сотрудники музея.

В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви. В ответ на это руководство Эрмитажа предлагало создать и передать в Александро-Невскую лавру копию раки.

Александр Невский Эрмитаж Минкультуры Русская православная церковь (РПЦ)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте