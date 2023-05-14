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Житель Магаданской области перепутал охотника с медведем и застрелил его

Евгений Белоусов
Происшествия
Житель Магаданской области перепутал охотника с медведем и застрелил его
Фото: mos.ru

Пожилой охотник из Магаданской области случайно застрелил другого охотника, перепутав того с диким животным. Об этом стало известно в четверг, 14 мая.

Сам инцидент произошел 10 мая в лесном массиве в 16 километрах от поселка Усть-Омчуг. Поздним вечером 66-летний местный житель отправился на охоту. В расстоянии около 250 метров от себя он увидел 61-летнего охотника, которого принял с медведя, и выстрелил. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Теперь в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает РЕН ТВ.

Похожая трагедия произошла осенью прошлого года в Тюменской области. Тогда мужчина взял с собой на охоту сына 2013 года рождения. В какой-то момент родитель перепутал отпрыска с животным и выстрелил в него. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Против отца также было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Смерть охота Магаданская область
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