«Заработок 200+»: кто такой фрилансер, чем занимается и как им стать

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Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В последние годы все больше людей предпочитают уходить из офисов и самостоятельно строить свой рабочий график. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова о плюсах и минуса фриланса.

Кто такой фрилансер

По его словам, фрилансер — это «свободный художник», который зарабатывает деньги, неофициально трудясь сразу у нескольких разных работодателей.

— Например, дизайнер может делать проекты для 2–3 компаний, а копирайтер писать статьи для разных СМИ. Фрилансеров официально не трудоустраивают. Обычно с ними заключают договоры на оказание услуг, — рассказал эксперт.

Хедхантер подчеркнул, что фрилансером может быть любой человек, который работает в найме. Параллельно он может зарабатывать деньги, продавая свой опыт и экспертность.

— Неважно, в какой отрасли вы работаете. Я считаю, что можно переходить из совмещения фриланса и найма полностью в свободное плавание, когда удаленная работа приносит хотя бы половину вашего текущего дохода. Например, вы зарабатываете в офисе 200 тысяч и вышли на фрилансе на 100+. Это повод полностью уйти в свободное плавание, — считает собеседник «ВМ».

Как стать филансером

Специалист заверил, что стать фрилансером очень легко.

— Это занимает 2–3 минуты. Человеку нужно оформиться как самозанятый через банк. Это позволяет официально работать на любые компании, платить налоги и зарабатывать так, как тебе кайфово. Это можно делать из любой точки мира, — отметил Валинуров.

Однако при высоком заработке все же придется оформить ИП, предупредил консультант.

Сколько зарабатывают фрилансеры

Заработок фрилансера зависит от того, насколько интересные услуги он предоставляет. А также какие нестандартные решения и проекты он предлагает на рынке, пояснил специалист.

— Это может быть и 50, и 200 тысяч рублей. Иногда и еще больше. Однако важно помнить, что при заработке 200+ самозанятость вам не подойдет. Нужно будет делать ИП, так как ограничения по заработку самозанятых равны 2,4 миллиона рублей в год, — объяснил Валинуров.

Есть ли минусы у фриланса

У удаленной работы единственный минус в том, что заработок напрямую зависит от количества заказов, заметил специалист.

— Если человек работает в найме, то он два раза в месяц получит свою зарплату. А фрилансер сам постоянно думает, где взять клиентов, как сделать так, чтобы они захотели заплатить именно тебе. На фрилансе можно зарабатывать много и очень много. Тем не менее нет гарантии, что человек будет получать одинаковую сумму ежемесячно и она не будет уменьшаться, — заключил Валинуров.