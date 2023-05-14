Ефимов: Московские предприятия подписали соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В результате участия в одной из крупнейших международных выставок «ИННОПРОМ. Центральная Азия» три московских предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с узбекскими партнерами. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В условиях санкций столичные компании переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, город при этом помогает предприятиям находить новых партнеров, — отметил представитель мэрии.

Например, Щербинский лифтостроительный завод будет поставлять продукцию строительным компаниям Узбекистана, а компания «Энжи» — зарядные станции для электромобилей.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, московское правительство поддерживает промышленные компании в их стремлении выйти на международные рынки. Только с начала 2023 года было проведено четыре байерских мероприятия, где было представлено свыше 20 компаний Москвы.

Также Ефимов сообщил, что за первые два месяца 2023 года столичные предприятия произвели на 33,6 процента электрооборудования больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом разработка электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросла на 59,7 процента.